На Луганщине с начала года более 100 бойцов АТО и ООС получили земельные участки. Новости

В Луганской области с начала 2019 года 103 участника боевых действий на Донбассе получили в собственность земельные участки. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщили в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

«С начала 2019 года в Луганской области 103 военнослужащих завершили процедуру оформления и получили в собственность земельные участки общей площадью 203,99 га для ведения личного крестьянского хозяйства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за этот период в Главное управление Госгеокадастра в Луганской области с заявлениями о предоставлении земли обратились 340 участников боевых действий.

По результатам рассмотрения заявлений военным предоставлено 266 разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков в собственность общей площадью 499,42 гектара.

Наибольшее количество наделов участники АТО и ООС получат в Новоайдарском, Попаснянском и Сватовском районах Луганщины.

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