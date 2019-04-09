На дорогах Донетчины латают ямы (Фото). Новости

В Донецкой области с начала года ликвидированы ямы на 30 тыс. кв. м дорог. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

Так, отремонтировано покрытие автодорог государственного значения: международных, национальных и территориальных трасс.

«Планово-предупредительный (ямочный) ремонт выполняется для обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения дальнейшего разрушения проезжей части. Работы по устранению выбоин продолжаются на дорогах, которые уже много лет требуют капитального ремонта», – говорится в сообщении.

Отмечается, что плановый ремонт осуществляется «со строгим контролем за соблюдением требований технологического процесса».

Львиная доля работ по ликвидации новых выбоин на проезжей части выполнена традиционным методом с использованием горячих асфальтобетонных смесей – 22,6 тыс. кв. м. Остальное – холодным асфальтобетоном зимой; методом пропитки, черным щебнем и другими смесями.

Напомним, в Донецкой области свыше 700 км дорог нуждаются в капитальном ремонте. За 4 года в регионе планируют отремонтировать больше 200 км дорог. Это предусмотрено проектом программы развития автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019-2022 гг.

Читайте также: