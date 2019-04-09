Муниципальная няня: Как получить деньги в Покровске. Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) родители могут получить деньги за «муниципальную» няню. Об этом сообщает пресс-служба Покровского городского совета.

Так, с 1 января 2019 года вступила в силу инициатива «Муниципальная няня». Инициатива «Муниципальная няня» – это возможность получить компенсацию по уходу за ребенком до трех лет. То есть, родители могут официально нанять няню, а затем получать возмещение за каждый месяц работы «помощницы».

Отмечается, что помощь привязана к прожиточному минимуму для детей. «С января 2019 года семья сможет получать ежемесячно 1 626 грн возмещения на услуги помощницы для своего ребенка. Эта сумма является дополнительной к ежемесячным выплатам на ребенка, которые женщина законно будет получать в течение трех лет декретного отпуска. Эта компенсация будет выплачиваться управлением социальной защиты населения в конце каждого месяца, автоматически будет пересматриваться ежегодно в соответствии с прожиточным минимумом на детей в возрасте до шести лет, установленного на 1 января соответствующего года», – говорится в сообщении.

Для того, что получить возмещение, родители должны выбрать няню и заключить с ней гражданско-правовой договор, который не требует нотариального заверения. Кроме заявления о предоставлении помощи, нужно будет добавить:

копию договора с няней;

свидетельство о рождении ребенка;

копию страниц паспорта мамы;

подтверждающие документы об оплате услуги няни (выписка с банковского счета, расчетная квитанция и т. п.).

Эти документы следует отнести в управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН).

Более подробную информацию по данному вопросу в Покровске можно получить по телефонам:

(06239) 2-11-58;

+38 095 399 90 55.

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