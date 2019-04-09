В Украине декоммунизировали 52 тысячи объектов, – Вятрович. Новости

В Украине в течение 4 лет вследствие декоммунизации изменено 52 тысячи топонимов. Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на пресс-брифинге, передает «Укринформ».

«В результате декоммунизации сделано много: 52 тысячи топонимов (изменено, – ред.), переименовано 987 населенных пунктов. Свыше 2,5 тысячи памятников вождям коммунистического тоталитарного режима демонтированы, из них большинство – памятники Ленину», – сообщил он.

По словам Вятровича, декоммунизация не ограничилась 4 законами, принятыми 4 года тому назад. Были также приняты законы о реабилитации жертв политических репрессий и закон о ветеранах войны, благодаря чему бойцы повстанческой армии получили статус участников боевых действий. «Логическим продолжением декоммунизации должна быть деколонизация», – считает он.

В этом контексте, отметил он, «мы четко говорим о стране-агрессоре – России, которая использует свое имперское прошлое для того, чтобы восстановить свое влияние на Украину».

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 9 апреля 2015 года приняла законы «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов», «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке» и «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». 21 мая они вступили в силу, в результате чего началась масштабная декоммунизация.

Напомним, в Украине, в том числе на Донбассе, активно избавлялись от памятников Ленину. В одних регионах статую вождя переделали в олимпийца, в других памятники продали за немалые деньги. К примеру, в Луганской области монумент превратился в памятник Тарасу Шевченко.

В феврале 2018 года Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена. По данным института, только за 2016-2017 годы по всей стране снесли более 1 300 памятников Владимиру Ленину.

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