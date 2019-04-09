Куць рассказал о пострадавших в результате взрыва на Донетчине. Новости

Одного пострадавшего сегодня, 9 апреля, во время взрыва при разминировании сотрудника ГСЧС вертолетом доставили в Днепр, второго оперируют в Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.). Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

Губернатор сообщил, что у погибшего сегодня в районе Зайцево сапера ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Олега Бойцова осталось двое детей, жена и родители, а также выразил соболезнования.

«Здоровьем двух его соратников – Дмитрия Слепканя и Евгения Бескоровайного – сейчас занимаются врачи. Дмитрия вертолетом доставили в Днепр, Евгения оперируют в Бахмуте», – написал Куць и добавил, что пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь.

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