Три массовых перерасчета: Как изменились пенсии переселенцев и жителей Луганщины. Новости

В Луганской области с начала года было проведено три массовых перерасчета пенсий. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова, передает пресс-служба ведомства.

«В течение I квартала текущего года специалисты органов Пенсионного фонда Луганщины приложили максимум усилий и своевременно провели 3 массовых перерасчета ранее назначенных пенсий, как местным пенсионерам, так и внутренне перемещенным лицам», – сказала она.

По словам Шаруновой, в связи с увеличением размера минимальной заработной платы до 4 173 грн, пересчитаны пенсии 49,2 тыс. лицам, достигшим возраста 65 лет, которые имеют страховой стаж 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин. Минимальный размер пенсии для указанной категории пенсионеров по возрасту составил 1 669,20 грн (4173 грн х 40%).

При проведении перерасчета была применена величина оценки одного года страхового стажа – 1%.

Средний размер пенсии составил 3 789,24 грн (на 1 января 2019 года средний размер пенсионных выплат составлял 3 143,74 грн):

по местным пенсионерам – 3 198,22 грн;

по внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) – 4 562,28 грн.

Кроме того, с 1 марта 2019 года повышение пенсий состоялось у 288,4 тыс. пенсионеров области в среднем на 645,5 грн. При этом отмечается, что средний размер пенсии с 1 марта 2019 года по Украине составил 3 033 грн.

По данным Шаруновой, по результатам проведенного перерасчета повышение размера пенсии до 1 тыс. грн составляет:

до 100 грн – 48,4 тыс. человек;

от 100, 01 до 400 грн – 79,9 тыс. человек;

от 400,01 до 500 грн – 27,3 тыс. человек;

от 500,01 до 700 грн – 28,1 тыс. человек;

от 700,01 до 1 000 грн – 20,2 тыс человек;

более 1 000 грн – 84,5 тыс. человек.

Глава ПФУ Луганщины отметила, что месячная потребность на выплату пенсии в области на апрель 2019 года составляет 2 млрд 311,4 млн грн. Она увеличилась по отношению к декабрю 2018 года на 541,1 млн грн.

А с 1 апреля текущего года состоялся автоматический перерасчет пенсий более чем 20 тыс. человек области, которые на 1 марта 2019 года продолжали работать после назначения пенсии и получили право на проведение перерасчета. Среднее повышение размера пенсии по области составило 64,90 грн.

Ранее сообщалось, что в Луганской области пересчитано пенсий 92% пенсионеров.

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