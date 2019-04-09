На Донетчине такого еще не было: В Покровске создали Муниципальную службу правопорядка. Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) создали Муниципальную службу правопорядка. Аналогичные формирования действуют в Виннице и Днепре. В Донецкой области такой службы еще не было. Об этом сообщает пресс-служба Покровского городского совета.

Так, большинство депутатов поддержало создание коммунального предприятия «Муниципальная служба правопорядка Покровского городского совета». «Важные вопросы, касающиеся безопасности горожан, защиты коммунальной собственности, предупреждения и предотвращения правонарушений часто остаются открытыми в связи со значительной нагрузкой на работников национальной полиции. Близость Покровска к зоне боевых действий вносит коррективы в жизнь города. Исходя из этого и отвечая на многочисленные обращения общественности, городские власти решили создать организацию, которая обеспечивала бы общественный порядок и общественную безопасность», – говорится в сообщении.

По словам Покровского городского головы Руслана Требушкина, события, происходившие в городе в течение последних трех лет, вызвали потребность в таком органе. Хотя правопорядок и не является приоритетным направлением в работе мэра и депутатов.

Как сообщается, целью деятельности Муниципальной службы правопорядка будет решение задач в сфере благоустройства, защиты прав потребителей, а также охранная деятельность и предупреждение правонарушений, посягающих на общественную безопасность.

По словам начальника юридического отдела Покровского горсовета Олега Смаля, приоритетными задачами созданной службы являются:

обеспечение общественного порядка в городе;

обеспечение сохранности объектов коммунальной собственности;

противодействие возможным угрозам, провокациям, проявлениям терроризма;

поддержание нормальной жизнедеятельности города и стабильной работы его важных объектов;

предупреждение и успешное преодоление последствий чрезвычайных ситуаций;

содействие в выявлении и раскрытии преступлений;

розыск лиц, совершивших преступление;

защита государства, коммунальных предприятий и граждан от преступных посягательств.

«В своей деятельности служба будет руководствоваться действующим законодательством», – подытожили в пресс-службе.