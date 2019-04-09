«Донбассэнерго» и Славянская ТЭС нарушили условия договора на поставку электроэнергии. Новости

Из-за нарушения лицензионных условий ЧАО «Донбассэнерго» КП «Вода Донбасса» продолжает незаконно потреблять электроэнергию и наращивать долг. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Так, во время отключения от электроэнергии КП «Вода Донбасса» предприятие «Донбассэнерго» нарушило лицензионные условия. Это является поводом для аннулирования лицензии ЧАО «Донбасэнерго» или наложения штрафов регулятором НКРЭКУ.

«Оператор системы распределения ДТЭК ПЭС-Энергоуголь 4.04.2019 обратился к Регулятору (НКРЭКУ) с официальным письмом, в котором проинформировал о многочисленных нарушениях Закона Украины "О рынке электрической энергии" и Правил розничного рынка электроэнергии со стороны Славянской ТЭС (ЧАО "Донбасэнерго"), а также просит регулятора принять по факту нарушения соответствующие меры. Отключение электроэнергии КП "Вода Донбасса" происходило по заявке поставщика "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго"», – сообщили в пресс-службе.

Выполняя требования поставщика «последней надежды» «Укринтерэнерго» об отключении подачи электроэнергии КП «Компания "Вода Донбасса"» в городе Славянск оператор системы распределения (ОСР) «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» столкнулся с многочисленными нарушениями законодательства со стороны Славянской ТЭС, принадлежащей ЧАО «Донбасэнерго».

«Отключение электроэнергии с территории Славянской ТЭС было необходимо, поскольку коммутационный аппарат для отключения энергообъекта КП "Компания "Вода Донбаса" "Подъем-1А 110 кВ" находится именно на территории ТЭС. 2.04.2019, выполняя заявку диспетчера ОСР на отключение энергообъекта, диспетчер Славянской ТЭС несколько часов игнорировал требования. Только в 16:49 заявка была выполнена. Но в этот же день в 23:16 подача электроэнергии была самовольно возобновлена. Такие действия Славянской ТЭС привели к бездоговорному потреблению электроэнергии КП "Компания "Вода Донбасса", что является хищением электроэнергии в особо крупных размерах*», – отмечается в сообщении.

Кроме того, Славянская ТЭС ЧАО «Донбасенерго» и КП «Компания «Вода Донбасса» нарушили общие принципы организации диспетчерского (оперативно-технологического) управления рынка электрической энергии Украины предусмотренных Кодексом системы передачи и Кодексом системы распределения. Невыполнение ключевых принципов взаимодействия участников рынка (Например, наличие договора с поставщиком обязательное условие для получения электроэнергии) и расчетов за потребленную электрическую энергию приводит к блокированию внедрения новой модели рынка.

По фактам нарушений ЧАО «Донбассэнерго», оператор системы распределения обратился к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). ДТЭК ПЭС-Энергоуголь проинформировал НКРЭКУ о многочисленных нарушениях Закона Украины «О рынке электрической энергии» и Правил розничного рынка электроэнергии со стороны Славянской ТЭС (ЧАО «Донбасэнерго»), а также просит НКРЭКУ принять по факту нарушений соответствующие меры.

* Бездоговорное потребление электроэнергии – это преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 188-1 ККУ («Кража электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования»)