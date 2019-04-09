Поезда в Россию пользуются все меньшей популярностью у украинцев. Новости

Общее снижение железнодорожного пассажиропотока в сообщении Украина – Российская Федерация за пять лет составляет почти 64%. Об этом сообщили в ЗАО «Укрзализныця» в ответ на информационный запрос «УНН».

По данным «Укрзализныци», в 2014 году поездами сообщением Украина – Российская Федерация перевезено 2,2 млн пассажиров, а в 2018 году это количество составляло 772,9 тыс. пассажиров, что на 1,4 млн, или на 64,3%, пассажиров меньше.

В обратном направлении в пассажирских поездах в 2014 году перевезено 2,1 млн пассажиров, в 2018 году – 760,3 тыс. пассажиров.

Таким образом, за последние пять лет общее снижение железнодорожного пассажиропотока в сообщении Российская Федерация – Украина составляет 1,3 млн пассажиров, или 63,7%.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток в поездах европейского направления впервые превысил аналогичные перевозки между Украиной и РФ.