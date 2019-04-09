КПВВ «Марьинка» возобновит работу. Новости

Завтра, 10 апреля, планируется возобновление работы контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
«Заслушав доклад заместителя командующего Объединенных сил по вопросам применения сил и средств Государственной пограничной службы Украины, доклад начальника отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины о результатах разминирования, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об отмене режима "Красный" и открытии КПВВ "Марьинка" 10 апреля с 07:00», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае провокаций незаконными вооруженными формированиями, создания опасности для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения через любые КПВВ, «реагирование Объединенных сил будет быстрое и адекватное».
Как сообщалось ранее, КПВВ «Марьинка» 5 апреля попал под обстрел. Сотрудник Госпогранслужбы получил ранение и был прооперирован, пропуск через КПВВ до сих пор временно приостановлен. В штабе ООС рассказали подробности обстрела.
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