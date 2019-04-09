За долги Концерна РРТ: Часть Луганщины осталась без телевидения (Видео). Новости

Уже почти неделю несколько районов Луганской области полностью отключены от телевидения и радио. Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ), который занимается ретрансляцией каналов, задолжал более 1,5 млн грн за электроэнергию «Луганскому энергетическому объединению» (ЛЭО). Из-за этого передатчики обесточены с 4 апреля, передает телеканал «Украина».

Примечательно, что это уже не первое такое отключение по Украине. В марте передатчики Концерна РРТ не работали около двух суток в Полтавской и Сумской областях.

После отключения аналогового вещания, Концерн РРТ значительно снизил объем услуг телевизионной индустрии. И это, естественно, привело к снижению доходов. Однако, расходы Концерн оптимизировать не спешит и снижение заработка пытается компенсировать ростом тарифов на обеспечение цифрового эфира. Или еще проще – просто отключением сигнала. «Нельзя перекладывать свои проблемы, невозможность урегулировать свою коммерческую деятельность просто на головы, на деятельность своих заказчиков. Такая бездеятельность концерна и допущение таких отключений – оно вредит, прежде всего, населению Украины. Потому что оно существенно ограничивает возможность населения в тех регионах, где происходит отключение, к постоянному потоку информации», – считает руководитель канала «Украина» Виктория Корогод.

«Не может быть так, что те компании, которые ответственные, качественные, честные, прозрачные – должны страдать от того, что кто-то что-то неэффективно делает. Сам факт отключения украинских вещателей в приграничных областях накануне выборов – он более чем странный», – отмечает президент медиагруппы StarLightMedia Александр Богуцкий.

Примечательно, что долг Концерна РРТ за электроэнергию накапливается с начала года. Это подтвердил руководитель Концерна Сергей Микрюков интернет-изданию «Детектор медиа». По его словам, сейчас ведутся переговоры по восстановлению электроснабжения передатчиков Концерна, поэтому более подробную информацию о сроках и условиях восстановления телевизионного вещания он пока не может сообщить.

Тем временем, медиагруппа «Украина» призвала правительство вмешаться в ситуацию с систематическими отключениями ретрансляторов. А зрителей – сообщать с помощью специальной формы на сайте канала «Украина» обо всех случаях перебоев в вещании.