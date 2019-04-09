На Винничине разоблачили механизм легализации участников НВФ на мирной территории Украины . Новости

В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм легализации участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «Л-ДНР» на мирной территории Украины. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, двое жителей временно неподконтрольного украинским властям Донецка наладили механизм оформления участникам НВФ паспортов граждан Украины для их въезда на подконтрольную украинской власти территорию (ПКТ).

«При содействии должностных лиц Государственной миграционной службы злоумышленники вклеивали в паспорта документов лиц, присоединившихся к рядам незаконных вооруженных формирований, фотографии, которые обязательны при достижении 25- и 45-летнего возраста. Это создавало предпосылки для проникновения боевиков на мирную территорию Украины для осуществления террористической и разведывательно-подрывной деятельности», – говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы в Виннице, куда он приехал по личным делам. В отношении него открыто уголовное дело по по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет).

По месту жительства и работы сотрудников нескольких региональных и районных подразделений ГМСУ, причастных к сделке, ведется расследование. Сейчас решается вопрос об объявлении другим участникам противоправной деятельности сообщения о подозрении в совершении преступления и взятия их под стражу.