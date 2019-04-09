В Мариуполе стартовала Лига по мини-футболу среди команд проекта «Давай, играй!» . Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) стартовала Лига по мини-футболу среди команд проекта «Давай, играй!». Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

В турнире принимают участие 160 детей: по 8 команд возрастных категорий U10 и U12. Участники «Давай, играй!» регулярно тренируются на 8 площадках проекта в Мариуполе.

Матчи будут проходить каждую субботу, в этот уик-энд состоялся 1-й тур. После группового этапа в 2 круга предстоят полуфиналы и решающие встречи. Соревнования завершатся 19 мая.

Победителей и призеров наградят кубками, медалями и грамотами, а команда-триумфатор в категории U10 отправится на финальный турнир проекта «Давай, играй!» в Счастливое.