В маленькой комнате без окон: Жизнь супругов-переселенцев в Лисичанске (Фото). Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) переселенцы супруги Федор и Валентина вынуждены жить в небольшой комнате без окон, которую снимают. Это единственное жилье, на которое хватает их скромной пенсии. Каждое утро они просыпаются с надеждой, что конфликт прекратится, и они смогут вернуться домой. Каждый вечер они засыпают с разочарованием из-за печальных новостей из родного села. Их историю сегодня, 9 апреля, рассказали в пресс-службе Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине.

Так, супруги несколько лет назад переехали в Лисичанск из охваченного боевыми действиями села Новозвановка (Попаснянский р-н). «В Новозвановке Валентина и Федор провели несколько месяцев в сыром подвале, прячась от обстрелов. Они во второй раз стали свидетелями боевых действий, ведь в детстве обоим пришлось пережить Вторую мировую войну. Голодные и напуганные страхом в любой момент попрощаться с жизнью, они решились покинуть свой дом. Так супруги оказались в Лисичанске», – говорится в сообщении.

Как рассказали в организации, Валентину, которая страдает от сахарного диабета, парализовало почти сразу после переезда. Обострились и другие сопутствующие заболевания, которые существенно ухудшили ее самочувствие. Федор убежден, что все это – следствие всего пережитого за время конфликта.

Федор выполнял работу по дому и ухаживал за женой, пока с самим не случилось несчастье. Мужчина перенес микроинсульт, из-за которого почти полностью потерял способность двигаться.

С помощью различных приспособлений Валентина и Федор пытаются обслуживать себя. Труднее всего это делать полностью прикованной к кровати Валентине. Она приподнимается благодаря веревке, закрепленной на раме кровати. Самая большая ее проблема в том, что в комнате нет туалета. Женщина уже давно не была на улице и скучает по свежему воздуху и солнцу. Если бы было окно, она могла бы хоть сквозь стекло видеть солнечные лучи. Единственное утешение – это домашний кот, который помогает Валентине расслабиться, когда не действуют обезболивающие или таблетки от давления.

Кроме того, супруги не могут самостоятельно делать покупки и готовить, поэтому вынуждены полагаться на постороннюю помощь. Несколько раз в неделю их посещает патронажная сестра Нина. Нина заботится о Валентине и Федоре благодаря патронажной службе Общества Красного Креста Украины, действующей на Донбассе.

По информации МККК, свыше 100 патронажных сестер регулярно посещают своих подопечных по обе стороны линии соприкосновения. В течение 2018 года во всей зоне конфликта 680 одиноких людей преклонного возраста, среди которых лица с инвалидностью, получили помощь в поддержании личной гигиены, в работе по дому и необходимый уход. Для них регулярные визиты патронажных сестер, таких как Нина, – это единственная надежда.