На «заминированном» рынке в Краматорске нашли пакет с боеприпасами (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в административном здании рынка, который, по анонимному сообщению, был «заминирован», правоохранители обнаружили пакет с боеприпасами. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины.

«2 ручные дымовые гранаты и 7 пиротехнических средств гражданского назначения (файеры) обнаружены в административном здании местного рынка, который, по анонимному сообщению, был "заминирован"», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 9 апреля, около 11:00 в Краматорский отдела полиции поступило сообщение об угрозе взрыва на рынке.

Граждане были эвакуированы, а территорию обследовали взрывотехники с кинологами. Во время осмотра в одной из комнат административного здания был обнаружен пакет с боеприпасами. «Тайник помогли найти служебная собака Кира и ее напарник кинолог Роман Заяц, работники кинологического центра полиции Донецкой области», – уточнили в полиции.

Находка изъята, ее происхождение устанавливается.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист. Ведется розыск лица, сообщившего о заминировании.

Читайте также: