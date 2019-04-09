Законопроект о языке: Депутаты рассмотрели 1361 поправку. Новости

Сегодня, 9 апреля, состоялось первое заседаник Кабина после выборов президента и депутаты продолжили рассмотрение законопроекта о функционировании украинского языка как государственного.

В этот документ поступило более 2 тыс. поправок. На сегодня депутаты рассмотрели 1361 замечание.

В частности, сегодня обговаривали экзамены для госслужащих. Согласно законопроекту, чиновники всех уровней должны владеть украинским языком. Если человек будет устраиваться на работу в государственное учреждение, он должен предоставить сертификат о владении украинским языком. Если по той или иной причине знаний по украинскому языку недостаточно, то можно овладеть ими на специальных четырехмесячных курсах. Депутаты говорят, что подобные правила действуют в Европе, в частности, как пример приводят Польшу и Латвию.

«... законопроект о языке соответствует нормам и стандартам, которые приняты в демократических странах. Это очень важно в условиях гибридной агрессии. Защита и становление украинского языка – приоритетный вопрос национальной безопасности», – сказал народный депутат Максим Бурбак.

«Верховная рада сегодня упрямо продолжает рассмотрение дискриманационного, по своей сути, языкового вопроса. Это приводит к разделению общества на правильных и неправильных. Хватит экспериментов в гуманитарной сфере. Возьмитесь лучше за реальную работу и вывод страны из кризиса», – сказал в обсуждении вопроса народный депутат Вадим Новинский.

Рассматривать этот вопрос депутаты, вероятно, будут будут всю текущую неделю.