Подрыв пиротехников в «серой» зоне на Донетчине квалифицировали как теракт. Новости

Гибель одного и ранение двух специалистов группы пиротехнических работ и гуманитарного разминирования в «серой зоне» на Донетчине будут расследоваться по статье «Теракт». Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, сегодня, 9 апреля, в 09:30, группа пиротехнических работ и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления в Донецкой области в составе 4 человек и 1 единицы техники проводила работы по обследованию и разминированию местности. «В частности, группа выполняла ремонтно-восстановительные работы участка напорного трубопровода диаметром 2 300 мм от насосной станции 3-го подъема канала "Северский Донец-Донбасс" в районе н. п. Зайцево Бахмутского района», – сказано в сообщении.

Во время работы специалистов в «серой зоне» произошел взрыв, в результате чего 30-летний старший сапер отделения пиротехнических работ и гуманитарного разминирования погиб, а 24-летний начальник отделения и 26-летний сапер получили ранения.

С проникающим ранением предплечья, травмой грудной клетки и кровопотерей раненые на «скорой помощи» были доставлены в Бахмутскую центральную городскую больницу.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

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