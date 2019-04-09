СБУ изучит обращение «Миротворца» о финансировании кампании Зеленского российскими спецслужбами. Новости

Служба безопасности Украины получила обращение центра «Миротворец»* относительно финансирования избирательной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского со стороны российских спецслужб и займется этим вопросом. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская агентству «Интерфакс-Украина».

«Получили обращение. Главное следственное управление будет изучать», – сказала Гитлянская.

В обращении центра «Миротворец» от 7 апреля, фотокопия которого обнародована в Твиттере этой организацией, в частности, указано, что 25 февраля 2019 года они получили сведения о том, что «спецслужбы российского агрессора и созданные им террористические организации принимают непосредственное участие в финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского».

Это обращение адресовано СБУ, Совету национальной безопасности и обороны Украины и Верховной Раде.

СНБО отреагировал на данное обращение. «Относительно обращения в СНБО Украины центра "Миротворец" сообщаем следующее. В Совет национальной безопасности и обороны Украины поступило письмо о вмешательстве ФСБ РФ в выборы президента Украины. Согласно законодательству, СНБО Украины не имеет полномочий осуществлять оперативно-розыскную деятельность, чтобы проверить приведенные факты, поэтому полученные материалы направлены … в Службу безопасности Украины», -–говорится в сообщении на странице СНБО в Facebook.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля.

* – Прим. – сайт «Миротворец» создан в 2014 году, позиционирует себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан.