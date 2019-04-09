Второй тур выборов президента: Почти 47 тысяч украинцев уже сменили место голосования. Новости

На сегодняшний день почти 47 тыс. украинцев сменили место для голосования. В первом туре таких было 315 тысяч.

Так, в Киеве в Святошинском районе люди с самого утра становятся в огромную очередь, чтобы пройти перерегистрацию и проголосовать во втором туре на выборах президента. Собственно, осталось не так много времени, и данные необходимо изменить до 15 апреля.

«Я сам из Донецка, приблизительно в очереди стою час-полтора, работодатель абсолютно нормально отнесся к тому, чтобы я отпросился и пошел зарегистрироваться для дальнейшего голосования», – рассказал один из молодых людей, стоящих в очереди.

Желающих проголосовать очень много, поэтому отделение будет работать даже на выходных и без обеденных перерывов.

Украинцы хотят сделать свой выбор, поэтому готовы ждать и тратить свое время.

Почему очередь продвигается так медленно, объяснил руководитель отдела ведения государственного реестра. «Сегодня 250 людей мы уже обслужили, работали без обеда, сотрудники поделились по очереди на перерыв. Только семь сотрудников в отделе, а людей приходит по 700-800 в день, поэтому обслуживать их быстрее нет физической возможности. Фактически – это повторная очередь, те, кто изменил место регистрации перед первым туром, должны это сделать и перед вторым», – сказал начальник отдела ведения государственного реестра избирателей Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации Станислав Новосельский.

На будущее обещают, что можно будет сделать перерегистрацию онлайн, пока же просят тех, кто может, голосовать по месту регистрации, чтобы не стоять в долгих очередях.