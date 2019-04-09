На Луганщине для участия в ВНО зарегистрировались более 5,7 тыс. человек. Новости

Для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО) в 2019 году в Луганской области зарегистрировались 5 750 человек. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По словам директора Департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации Юрия Стецюка, учебные заведения Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного уже приняли активное участие в проведении апробации тестовых материалов, в которую были вовлечены 1 710 учащихся 11-х классов. Пробное ВНО состоялось 16 марта по украинскому языку и 23 марта по математике, физике, истории Украины, химии, географии, биологии, иностранным языкам.

По данным Донецкого регионального центра оценивания качества образования, для участия в ВНО зарегистрировались 5 750 человек.

Среди них, 3 171 человек – выпускники учреждений общего среднего образования, 1 183 человека – выпускники учреждений профессионального (профессионально-технического), 1 012 человек – выпускники высших учебных заведений и 574 – выпускники прошлых лет.

Кроме того, Юрий Стецюк подчеркнул, что среди зарегистрировавшихся для участия в ВНО – 304 выпускника школ, проживающих на неподконтрольных украинским властям территориях и получивших образование дистанционно. Из них 267 человек зарегистрировались на основную, 37 – на дополнительную сессию ВНО.

Как уточняется, основная сессия ВНО пройдет с 21 мая по 13 июня. Для ее проведения создано 27 пунктов тестирования в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Новоайдаре, Попасной, Старобельске, Сватово, Беловодске, поселке Широкий Станично-Луганского района.

Отмечено, что среди нововведений в проведении ВНО в 2019 году:

введение второй государственной итоговой аттестации по математике или истории Украины в форме ВНО для учеников (студентов) учреждений профессионального и высшего образования;

апробация технологии проведения ВНО по четырем предметам для лиц с нарушениями зрения, которые используют в процессе обучения шрифт Брайля (предоставление тетрадей, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля, и использования компьютерной техники и специальных программных средств для слепых и слабовидящих людей).

В этом году дополнительная сессия ВНО пройдет до 12 июля только на одном пункте ВНО в Северодонецке.

«Для успешного проведения ВНО нами используется ряд мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий на пунктах тестирования для каждого участника», – подчеркнул Юрий Стецюк.

Читайте также: