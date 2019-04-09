Выборы президента: Если бы не российское присутствие, в Госдепе были бы счастливы. Новости

Именно украинцы примут решение о том, кто получит власть в Украине и какой будет форма правления в стране. Об этом заявила директор по планированию политики в Государственном департаменте США Кирон Скиннер (Kiron Skinner) в интервью «Голосу Америки».

При этом чиновница Государственного департамента отметила, что в Вашингтоне были бы счастливы, если бы в Украине не было российского присутствия. «Для нас важно то, что произошло в Украине. И я думаю, вы видели, что мы взяли на себя обязательства по вопросу обороны Украины, и это произошло именно при администрации Дональда Трампа и стало отходом от некоторых мероприятий предыдущих президентов США. Президент США верит в государственный суверенитет и хочет, чтобы Украина была целостной. Одним из столпов доктрины Трампа является то, что именно национальное государство воспринимается как ключевая единица анализа. Результат выборов в Украине важен для нас, но сами украинцы примут решение о том, кто получит власть и какой будет форма правления. Мы поддержим это решение. Мы были бы счастливы, если бы в Украине не присутствовали россияне, но решение относительно собственного будущего примут сами украинцы», – отметила Кирон Скиннер.

Ранее сообщалось, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на президентских выборах. Об этом сказал спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер.