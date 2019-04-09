В Луганской области откроют 8 новых амбулаторий. Новости

На Луганщине в ближайшее время откроют 8 новых амбулаторий, а к концу лета этого года еще 3. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По словам директора Департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации Инны Фесенко, в настоящее время продолжается строительство 11 врачебных амбулаторий в сельских районах области на общую сумму 74,7 млн грн. В ближайшее время 8 амбулаторий будут введены в эксплуатацию, а к концу лета и все остальные.

«Эти медицинские учреждения будут оснащены в соответствии с табелем оснащения. В частности, будут оснащены кардиографом, тонометром, глюкометром, гематологическими и биохимическими анализаторами для экспресс-анализа крови. Также, предусмотрены регистратура, комната здоровья, кабинеты врачей, стерилизационный кабинет, лаборатория, кабинеты прививки и манипуляционная», – говорится в сообщении.

Инна Фесенко также рассказала, по какому критерию были выбраны населенные пункты для строительства амбулаторий. «Населенные пункты, в которых строятся эти амбулатории, мы выбирали по единственному критерию – у семейного врача должно быть заключены декларации примерно на 2 тыс. человек», – подчеркнула она.

Также Фесенко отметила, что в рамках реформы здравоохранения повысился уровень заработной платы врачей амбулаторий, ведущих амбулаторный прием, от 15% до 100%.

Одним из проблемных вопросов в сфере здравоохранения является дефицит кадров. Сейчас медицинские учреждения области обеспечены семейными врачами на 67%, а медицинским персоналом – на 82%.

«Мы работаем над этим вопросом. Во-первых, укрепляем кадровый потенциал путем подготовки врачей для амбулаторий в Луганском государственном медицинском университете. Во-вторых, стараемся обеспечивать жильем медицинских работников. Среди лидеров по строительству или реконструкции зданий – Троицкий, Сватовский, Кременской, Белокуракинский, Беловодский и Попаснянский районы», – подчеркнула Фесенко.

Как уточнили в пресс-службе, в Луганской области работает 134 врачебные амбулатории, где ведут прием 323 семейных врача, 71 педиатр и 105 терапевтов. Работает 220 фельдшерско-акушерских, фельдшерских пунктов, 154 из которых нуждаются в реформировании.