В больницу – без страха: В Мариуполе готовят к открытию Детский диагностический центр (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) скоро откроют обновленный современный Детский диагностический центр. Его создают на базе Мариупольского территориального медицинского объединения здоровья ребенка и женщины. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Общая сумма финансирования составила 26,6 млн грн. «Мы наполняем медицину новым смыслом. Наша цель, чтобы больница у детей больше не вызывала страх. Чтобы каждый ребенок чувствовал себя здесь как в игровом пространстве. Мы разработали концепцию, при которой специалисты смогут минимизировать время постановки диагноза. Это стало возможным благодаря современному оборудованию. Привлечь и адаптировать молодых специалистов остается одной из сопутствующих стратегических задач. Уже сегодня мы делаем конкретные шаги и выводим медицину Мариуполя на региональный уровень», – заявил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

В будущем диагностическом центре – светлые холлы, мягкие пуфы, игровые зоны. Кабинеты оснащены современным оборудованием: диагностическая система ЭКГ нагрузки, рентгенографическая система премиум-класса, дерматоскоп, пульсоксиметр и многое другое. «Ряд оборудования, представленного в стенах центра – уникальны для Украины. Услуги поликлиники будут доступны жителям – совершенно бесплатно», – отметила директор департамента здравоохранения Светлана Макарова.

Как сообщается, в детском центре будут работать узкие специалисты по 17 направлениям: кардиолог, отоларинголог, хирург, онколог, логопед и другие. Здесь расположены уютные зоны ожидания, место для колясок, гардероб. Созданы два изолированных бокса с отдельными входами для пациентов с инфекционными заболеваниями.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе выделили миллионы гривен на реконструкцию роддома № 2. Деньги заложены в бюджете на этот год. Реконструкция начнется уже через месяц, заменят все: от кровли до оборудования.

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