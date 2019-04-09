Трехметровые руки-березы: В Мариуполе рассказали об изюминках фестиваля StartUp Гогольfest (Фото). Новости

С 26 апреля по 1 мая в Мариуполе второй раз пройдет фестиваль современного искусства StartUp Гогольfest. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 апреля, на презентации в Мариуполе рассказали организаторы фестиваля.

StartUp Гогольfest будет проходить на восьми локациях и состоять из несколько программ – театральной, музыкальной, образовательной, хореографической и визуальной.

В рамках фестиваля в центре столицы Приазовья «вырастут» трехметровые березы, изготовленные из металла. Целью данного перфоманса является необходимость донести до каждого украинца опасность того, что уничтожаются леса в Карпатах. Организаторы феста отметили, что за последние 10 лет лес сократился на 25%, и если ситуация не изменится, в будущем нас будет окружать бездушный, холодный, технологический мир.

В границах виртуального треугольника (Городской сад, Театральный сквер, ДК «Молодежный») будет размещено 20 визуальных площадок. Для создания визуальной программы в приморский город приедут 30 создателей. При этом часть инсталляций авторы привезут с собой, часть конструкций будет собираться в Мариуполе. По задумке авторов концепт визуальной программы заключается в поддержке и объединении. «Концепция нынешней визуальной программы называется "Теплий дотик". Все работы в рамках визуальной программы будут связаны с ней. Руки, которые тянутся одна к другой… В этом проекте их будет много. Все, что человеку нужно, – это теплое дружеское прикосновение и надежда на будущее», – рассказала координатор визуальной программы Алена Чиженко.

Организаторы подчеркнули, что впервые в регионе будет представлена захватывающая и мощная театральная программа, включающая 7 иностранных спектаклей, 16 событий, 3 международные резиденции.

По словам организаторов мероприятия, мариупольцев и гостей города ожидают незабываемые 6 суток, в течение которых можно будет побывать на театральных представлениях, дневных и ночных концертах, посетить интересные художественные выставки.