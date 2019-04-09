Где и когда проводить дебаты Порошенко и Зеленского – мнения украинцев разделились. Новости

Мнения украинцев разделились по поводу того, где кандидаты в президенты Украины должны провести дебаты – на НСК «Олимпийский» или на Общественном телевидении (Громадському телебаченні). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом «Украина» совместно с международной компанией Edison Research.

Мнения респондентов распределились следующим образом:

34% считает, что дебаты должны состояться согласно закону 19 апреля в телеэфире;

23% хотят видеть кандидатов тоже 19 апреля, но на НСК «Олимпийский», как это предлагает Владимир Зеленский;

10% считают правильным провести дискуссию 14 апреля на стадионе, как предлагает Петр Порошенко;

10% предпочли бы видеть два тура дебатов – и 14 и 19 апреля;

23% не видят смысла в дебатах или не определились с ответами

Опрос проведен методом телефонного интервью во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Опрошено 707 человек старше 18 лет. Погрешность не превышает 4,1%.

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