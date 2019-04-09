Где и когда проводить дебаты Порошенко и Зеленского – мнения украинцев разделились. Новости

Мнения украинцев разделились по поводу того, где кандидаты в президенты Украины должны провести дебаты – на НСК «Олимпийский» или на Общественном телевидении (Громадському телебаченні). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом «Украина» совместно с международной компанией Edison Research.
Мнения респондентов распределились следующим образом:
- 34% считает, что дебаты должны состояться согласно закону 19 апреля в телеэфире;
- 23% хотят видеть кандидатов тоже 19 апреля, но на НСК «Олимпийский», как это предлагает Владимир Зеленский;
- 10% считают правильным провести дискуссию 14 апреля на стадионе, как предлагает Петр Порошенко;
- 10% предпочли бы видеть два тура дебатов – и 14 и 19 апреля;
- 23% не видят смысла в дебатах или не определились с ответами
Опрос проведен методом телефонного интервью во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Опрошено 707 человек старше 18 лет. Погрешность не превышает 4,1%.
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