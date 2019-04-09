Призывала создать «Запорожскую народную республику»: СБУ задержала интернет-агитатора. Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье интернет-пропагандистку, которая в социальных сетях призывала создать «Запорожскую народную республику». Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

Как выяснили оперативники спецслужбы, жительница Запорожья проводила администрирование ресурса «Запорожская народная республика» и распространяла пророссийские деструктивные публикации, в том числе материалы с призывами к лишению Украины выхода к Азовскому и Черному морям через создание на территории юго-восточных областей фейковой «Новороссии».

«По результатам проведения сотрудниками СБУ неотложных следственных действий интернет-активистка была задержана, изъяты технические средства осуществления противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.