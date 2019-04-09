В Мариуполе детсады закроют на летние каникулы (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) несколько дошкольных учреждений закроют летом на месяц. Родителя сообщили, что малышей придется с кем-то оставить. Однако бабушки, сидящие дома – есть не у всех, а некоторым мамам отпуск не дают.

Так, мариупольчанке Катерине Грушко, двухлетняя дочь которой пока адаптируется в садике, уже сообщили, что скоро в посещении сада надо будет сделать перерыв. «Летом всегда хочется оздоровить ребенка. Хочется выбраться куда-то отдохнуть. Конечно, по возможности, отпуск будем просить. Бабушки, дедушки есть, поэтому я только за», – сказала она.

Двери детсадов на весь месяц закрывают уже на протяжении 8 лет. Чтобы договориться с родителями – проводят опрос.

Но пока – все по расписанию. Ремонт, из-за которого и планируют закрыть дошкольное учреждение, которое посещает 200 малышей, будет летом. В группах разместили опросные листы. Оптимальное время выбирали с родителями. «Каждый родитель пишет, когда нуждается в садике, на какой месяц, на какой нет. И уже исходя из этого. Для себя определились, что это будет середина лета. Более малопосещаемый. Мы планируем закрыть, опять же ждем результатов опроса. Близлежащие детские сады берут без проблем деток, на этот месяц или на сколько вот мы планируем закрыть», – рассказала заведующая детского сада Светлана Карташова.

В другом детсаду – подобная история. Весь июль заведение будет на замке. Родителям об этом уже сообщили:

«Меня, как бы поставили перед фактом и особого выбора не давали»;

«Нас на этой неделе в принципе предупреждали, я об этом знала и на прошлой»;

«Сказали, но мне это как-то неважно. Я ж бабушка, так что мне каждый день суббота, я буду с ней».

Как сообщили в департаменте образования, всего в Мариуполе – 86 садиков. Летом треть из них закроется. Уверяют, что родителям нечего беспокоиться. Потому что в случае необходимости ребенка примут в соседнем саду. «Они просто на время закрытия детского сада переходят в близлежащие детские сады, куда родителям удобно. Пока сад будет закрыт. Руководители совместно, не только на уровне своего сада принимают это решение, а в своем образовательном округе. И планируют, куда они смогут», – объяснила главный специалист департамента образования Ирина Куркина.

Но как воспримет ребенок «временных» воспитателей и сможет ли быстро адаптироваться среди незнакомых детей, для многих родителей – вопрос.

Источник: ТК «Донбасс»