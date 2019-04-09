Потеряли 10 тыс. грн: Четверо жителей Покровского района стали жертвами аферистов. Новости

В Покровском районе (Донецкая обл.) четверо жителей попались «на удочку» интернет-аферистов, потеряв в общей сложности 10 тыс. грн. Правоохранители открыли уголовные производства. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.
«Все покупатели верили обещаниям интернет-продавцов, отправляли им деньги за свои заказы, а в результате, оставались ни с чем. По всем фактам мошенничества правоохранителями возбуждены уголовные производства. Злоумышленникам грозит до 3-х лет ограничения свободы», – говорится в сообщении.
Так, жительница Покровска (до переименования – Красноармейск) заказала на интернет-сайте мотоблок и перечислила за него незнакомцу 2 тыс. грн. Также, жителям Доброполья токарный станок обошелся в 5 тыс. 200 грн, запчасти – в 1 тыс. 200 грн, а мужчина из Мирнограда (до переименования – Димитров) отправил за двигатель для автомобиля 1 тыс. 600 грн.
При обращении в полицию все пострадавшие жаловались на то, что поверили на слово продавцам, которые обещали отправить товары сразу после того, как получат деньги, однако этого не произошло. Вместе с продавцами с сайта исчезли и их объявления.
По данным фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные производства по ст. 190 «Мошенничество» УК Украины.
Правоохранители в очередной раз напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность при покупках через интернет:
- покупайте товары исключительно в проверенных магазинах, ведь неизвестный с бесплатного сайта объявлений может быть профессиональным мошенником;
- если вы приняли решение работать не с юридическим, а физическим лицом – настаивайте на покупке товара наложенным платежом. Тогда у вас на почте будет шанс и оценить качество товара, и получить его;
- перед оплатой товара перечислением на банковскую карту – проверить реквизиты в интернете. Возможно, ваш продавец уже давно в черных списках;
- общайтесь с продавцом «из народа» различными способами: пишите не только на сайте бесплатных объявлений, а и просите ссылки на аккаунты в социальных сетях и сделайте видеозвонок, чтобы увидеть товар;
- окончательно выбрав товар на сайте бесплатных объявлений, проверьте первоисточник фото, попробовав найти его в интернете. Если обнаружится, что фото публиковали в другие годы, в других городах и при других обстоятельств, вы столкнулись с проходимцем.
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