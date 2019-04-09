Потеряли 10 тыс. грн: Четверо жителей Покровского района стали жертвами аферистов. Новости

В Покровском районе (Донецкая обл.) четверо жителей попались «на удочку» интернет-аферистов, потеряв в общей сложности 10 тыс. грн. Правоохранители открыли уголовные производства. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Все покупатели верили обещаниям интернет-продавцов, отправляли им деньги за свои заказы, а в результате, оставались ни с чем. По всем фактам мошенничества правоохранителями возбуждены уголовные производства. Злоумышленникам грозит до 3-х лет ограничения свободы», – говорится в сообщении.

Так, жительница Покровска (до переименования – Красноармейск) заказала на интернет-сайте мотоблок и перечислила за него незнакомцу 2 тыс. грн. Также, жителям Доброполья токарный станок обошелся в 5 тыс. 200 грн, запчасти – в 1 тыс. 200 грн, а мужчина из Мирнограда (до переименования – Димитров) отправил за двигатель для автомобиля 1 тыс. 600 грн.

При обращении в полицию все пострадавшие жаловались на то, что поверили на слово продавцам, которые обещали отправить товары сразу после того, как получат деньги, однако этого не произошло. Вместе с продавцами с сайта исчезли и их объявления.

По данным фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные производства по ст. 190 «Мошенничество» УК Украины.

Правоохранители в очередной раз напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность при покупках через интернет: