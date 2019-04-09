В зоне ООС НВФ применили управляемые 152-мм артиллерийские боеприпасы. Новости

Во время обстрела позиций одного из подразделений Объединенных сил со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) отмечен очередной факт применения противником новейших образцов вооружения РФ. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС).

«В частности, 5 апреля противник совершил обстрел наших позиций с артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм. Анализ найденных на месте обстрела обломков снарядов показал применение оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь". Снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном "Калашников". Оккупанты, сознательно нарушая условия Минских договоренностей, вновь продемонстрировали свои преступные намерения по использованию нашей территории в качестве военного полигона для испытания и демонстрации разработок российского военно-промышленного комплекса», – говорится в сообщении.