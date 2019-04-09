Страшно заходить: В Мариуполе проверили состояние маршруток (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) состояние маршруток оставляет желать лучшего: сломанные двери, расшатанные сиденья и грязный салон. И все это – за 8 грн. Сегодня, 9 апреля, прошла проверка перевозчиков.

По словам оного из пассажиров, Николая Устичева, он ездит только на коммунальном транспорте, считает, что там комфортнее и безопаснее. Мужчина по специальности автослесарь, поэтому уверяет, что некоторые маршрутки находятся в ужасном состоянии.

«Я не хочу на них ездить. Я знаю, какие они. Просто, если бы их хотя бы обновляли. Ну, барахло. Я не знаю, как они техосмотр проводят там. Вроде вот, новый автобус, но на самом деле, нового ничего нет. Покрашено, подмазано, глаза замазаны – и все. В них сташно заходить», – считает Николай.

Еще одна пассажирка. Людмила Ивлева, жалуется, что коммунальный транспорт ходит редко и не везде. Поэтому ей приходится ездить и в маршрутках. Но качеством обслуживания она не удовлетворена.

«Качество и цена совершенно разные. Ничего не изменилось. Как я и предполагала, что с увеличением цены вообще качество не изменится, абсолютно. не изменились ни чистота, ни качество обслуживания, ни разговоры кондукторов. Все маршрутки идут с просевшими рессорами. И двери, и щели, и дует, сквозит», – рассказывает женщина.

Сегодня, 9 апреля, комиссия проверяла транспорт на конечной остановке 23-го микрорайона. В одной из маршруток № 101 возникли проблемы с дверью при открывании. Водителю сделали лишь предупреждение. Однако, в следующий раз могут оштрафовать на почти 700 грн.

Как утверждают в департаменте транспорта, наиболее распространенные нарушения – отсутствие документов, сломанные двери и плохие условия в салоне.

«Осуществили проверку 20-ти автобусов. Сделано 6 замечаний – составлены акты специалистами департамента транспорта. Кроме того, составлено 3 акта инспектором "Укртрансбезопасности". Одно транспортное средство снято с маршрута по причине неисправности входных дверей», – рассказал заместитель директора Департамента транспорта и связи Сергей Остапенко.

Подобные проверки проводятся два раза в неделю в разных районах Мариуполя.

Источник: ТК «Сигма»