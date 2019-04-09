ФК «Шахтер» будет летать на матчи на брендированном самолете (Фото). Новости

Сегодня, 9 апреля, в Украину прибыл Boeing 737-700 NG в цветах и символике ФК «Шахтер». Эксклюзивный брендированный борт предоставил премиум-партнер клуба авиакомпания SkyUp Airlines, сотрудничество с которой началось минувшим летом. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

В международном аэропорту «Борисполь» самолет встречали генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин и собственник SkyUp Airlines Юрий Альба.

«Эмоции переполняют! Сегодня в истории нашего клуба очень символичный день, потому что впервые главная команда будет иметь возможность летать на брендированном самолете. Существуют единицы топовых европейских футбольных клубов, которые имеют такую возможность. Благодаря SkyUp мы присоединяемся к компании этих счастливчиков. Хочу сказать, что это не просто самолет, это демонстрация наших совместных амбиций, – вместе с компанией SkyUp мы хотим быть первыми не только на земле, но и в воздухе. Благодарю руководство компании SkyUp за великолепное воздушное судно. Уверен, этот самолет станет визитной карточкой нашего клуба, болельщики будут гордиться им, будут с удовольствием на нем летать», – сказал Сергей Палкин.

«В июле прошлого года компания SkyUp стала официальным перевозчиком ФК "Шахтер" – клуба, который любим огромным количеством болельщиков, и не только в нашей стране. Сегодня мы встречаем эксклюзивный самолет, окрашенный в фирменные цвета клуба. На этом борту команда будет совершать перелеты по Украине для участия во внутренних соревнованиях, а также по всему миру на международные матчи. Этот самолет отличает не только яркий и неповторимый красочный дизайн, но и та любовь, которую вкладывает каждый сотрудник компании для обеспечения комфорта и безопасности полетов своих пассажиров», – отметил Юрий Альба.

Воздушное судно получило фирменную «шахтерскую ливрею» на знаменитой станции Dean Baldwin Painting (Розуэлл, США). Покраска самолета заняла почти месяц, а в ходе работ было использовано 140 литров краски.

Среди гостей на торжественной церемонии были главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека и футболисты команды Андрей Пятов, Жуниор Мораес, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, которые поделились первыми эмоциями.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека выступил с речью во время презентации клубного самолета.. «Как вы знаете, мы очень много летаем, и для нас честь делать это вместе со SkyUp. Быть здесь и видеть плоды нашего партнерства – огромная привилегия. Перед нами брендированный самолет в цветах ФК "Шахтер". Это особенный момент. С большой гордостью смотрим на великолепное воздушное судно и, может быть, немного задираем нос. Я знаю, что это первый самолет, который полностью раскрашен в цвета футбольного клуба. Да, в Европе есть авиалайнеры с логотипами, но они не целиком в цветовой гамме, и это заставляет нас гордиться. Мы можем летать на нашем собственном самолете, а для нас это нечто большее, чем просто вид транспорта. В течение многих часов в воздухе это – наш дом. Фантастическая работа, мои поздравления! Надеюсь, и мы, и SkyUp продолжим побеждать. Как команда мы сделаем все, что в наших силах, чтобы держать наши имена на топ-уровне. Уверен, на этом самолете мы будем летать намного выше, чем раньше!», – cчитает Паулу Фонсека.

Впечатлений миллион! Мы очень рады, что у нас теперь есть такой красивый самолет, которым команда будет гордиться. Очень хочется поскорее зайти на борт и посмотреть все изнутри. Думаю, этот самолет принесет нам много побед», – сказал полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко.

Уже в этом месяце воздушное судно пополнит флот SkyUp Airlines и будет выполнять перелеты для ФК «Шахтер», а также пассажирские рейсы.