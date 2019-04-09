Дети на качелях: В Северодонецке появился новый мурал. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) на фасаде школы № 8 появился новый мурал. Он называется «Дети на качелях».

5 апреля художник Ян Птушко приступил к созданию авторского рисунка. Нижнюю часть он рисовал вместе с учениками учебного заведения.

Мурал – это обобщенное и абстрактное понятие. Как правило, это продукт стрит-арта, крупное изображение, нанесенное на стене. Чаще всего выполняются легально, по согласованию с городскими властями.

Этот мурал создан в рамках проекта «Краски против серости». В планах создать четыре мурала на стенах школ в Северодонецке.

Источники: Сайт города Северодонецка, ТК «UA:Донбасс»

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