Дети на качелях: В Северодонецке появился новый мурал. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) на фасаде школы № 8 появился новый мурал. Он называется «Дети на качелях».
5 апреля художник Ян Птушко приступил к созданию авторского рисунка. Нижнюю часть он рисовал вместе с учениками учебного заведения.
Мурал – это обобщенное и абстрактное понятие. Как правило, это продукт стрит-арта, крупное изображение, нанесенное на стене. Чаще всего выполняются легально, по согласованию с городскими властями.
Этот мурал создан в рамках проекта «Краски против серости». В планах создать четыре мурала на стенах школ в Северодонецке.
Источники: Сайт города Северодонецка, ТК «UA:Донбасс»
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