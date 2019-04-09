Через КПВВ «Станица Луганская» пытались провезти партию контрафактных сигарет. Новости

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) за минувшие сутки пограничники пресекли попытку незаконной перевозки черед линию разграничения из неподконтрольной украинским властям территории (НКТ) контрафактных сигарет. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничники Лисичанского отряда совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Станица Луганская" пресекли попытку перемещения с временно оккупированной территории Украины контрафактных табачных изделий, без марок акцизного сбора, стоимостью почти 2 тыс. гривен», – сказано в сообщении.

Как отметили в Госпогранслужбе, товар. который перевозился с нарушением установленных правил, изъят представителями фискальной службы для дальнейшего процессуального оформления.