Здоровое сердце для маленькой Элины: Как девочке из Рубежного подарили полноценную жизнь (Видео). Новости

Жительница Рубежного (Луганская обл.) 4-летняя Элина Гайдук ничем не отличается от других девочек. Ходит в детский сад, на прогулки, занятия для развития. На первый взгляд ничего особенного, но на самом деле ее родители боролись за такую обычную полноценную жизнь.

Сейчас девочка знает, что она особенная. Мама говорит, что у нее волшебное сердце. «У тебя в сердечке стоит пружинка, которая помогает тебе бегать, прыгать, веселиться», – объясняет мама Алина Гайдук.

Алина всегда хотела девочку. «С самого детства я себе так загадала и мечтала, что у меня будет доченька, что я ей буду заплетать косички такие красивые, что будем мы с ней ходить по магазинам и выбирать одежду, платья», – поделилась мама девочки.

В семье Гайдук были счастливы, что родилась дочь. А вблизи их Рубежного гремело – шли бои. «Вокруг стреляли, слышны были взрывы, было очень страшно. Решили остаться здесь, у себя в родном городе», – вспоминает Алина Гайдук.

Впрочем, через 3 месяца после появления ребенка на свет врачи ошеломили новостью. «Мы сходили на УЗИ и нам поставили этот страшный диагноз – открытый артериальный проток. Сказали, что нужно делать операцию», – говорит мама Элины.

Что устранить порок сердца и спасти девочку был необходим миниатюрный имплант – окклюдер. Для супругов его цена – целое состояние. Для маленькой Элины имплант приобрел Фонд Рината Ахметова.

Тот день в больнице мама Элины будет помнить всегда. «Стояли, трусились под кабинетом с мужем. Операция у нас была 40 минут, но эти 40 минут показались нам вечностью», – вспоминает Алина Гайдук.

Дома у Элины есть кое-что на память о днях, которые она провела в больнице. Медсестра подарила девочке куклу, чтобы успокоить. «Теперь эта кукла напоминает нам о том, что наша доченька совершенно здорова», – говорит Алина Гайдук.

Элина – активная девочка, любит гулять и общаться. Она ходит в детсад, и вскоре начнет заниматься танцами. «Мы очень рады, безумно счастливы, что наш ребенок здоровый и живет полноценной жизнью!», – делится ее мама.

Только за последние 4 года в рамках адресной помощи более 6 тысяч детей получили поддержку на лечение от Фонда Ахметова.

Источник: ТК «Донбасс»