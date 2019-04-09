В Краматорске переселенка из Енакиево основала языковые курсы. Новости

После переезда из неподконтрольного украинской власти Енакиево (Донецкая обл.) переселенка-предпринимательница Дора Хачхарджи открыла собственный центр изучения иностранных языков в Краматорске (Донецкая обл.) и начала онлайн-курсы.

До открытия собственного дела Дора Хачхарджи работала в школе и частном центре, преподавала английский и французский языки. Потом решила, что собственный бизнес даст больше возможностей и открыла центр «Полиглот».

«В школе я была обязана писать планы и отчеты, у меня это всегда вызывали сопротивление. Поэтому уволилась и решила основать частный учебный центр», – рассказала предпринимательница.

Более года Дора преподавала сама, сейчас вместе с ней работают еще двое преподавателей. На занятия в центр приходят группами – по 5-6 человек. Самым маленьким слушателям – 3,5 года, самому старшему – более 70. «С наименьшими мы играем, обучаем – объединяя английский, рисование, общение. Самому старшему слушателю на наших курсах – более 70 лет. Мы гордимся, что человек в таком возрасте ходит на занятия, у этого человека есть мотивация, общение позволяет развивать мозг, оно нужно всегда», – говорит Дора Хархарджы.

Предпринимательница приняла участие в грантовых программах от Международной организации по миграции и USAID. По гранту предпринимательница приобрела две интерактивные доски, проектор и ноутбуки для преподавателей. Вскоре в ее центре появится это оборудование, чтоб учебный процесс был более интересным. «Мы воспринимаю мир картинками. Благодаря такому оборудованию сможем дать больше учебного материала за меньшее время, грантовый проект помог нам его приобрести», – рассказал предпринимательница.

Недавно Дора начала обучать английскому языку онлайн. По ее словам, сейчас и 15-летние, и 50-летние ценят собственное время, поэтому такую ​​услуга стала приобретать популярность. «Это тоже индивидуальные занятия, но через онлайн-общение. Качество такое же, главное в этом – желание преподавателя учить, а слушателя – научиться», – сказала предпринимательница.

Вскоре предпринимательница планирует переформатировать свой бизнес и открыть Центр развития – акцент будет на подготовке к первому классу и выпускников к ВНО. Это расширит возможности предоставления услуг, Дора планирует также готовит выпускников по химии, биологии, математике и другим предметам. Кроме того, планирует преподавать китайский для бизнеса. «Надеюсь, что к осени воплощу эту мечту. На работу буду приглашать еще преподавателей, которые хотят развиваться вместе со мной. Главное – дать слушателям качественные знания, чтобы они могли их применить на практике, ведь к нам приходят именно за этим», – сказала предпринимательница.

По словам Доры, сегодня в Краматорске достаточно серьезная конкуренция, но она ее не пугает, а наоборот – мотивирует развиваться и быть еще лучше. Кроме изучения теории, в «Полиглоте» организуют и учебные поездки для детей за границу. Это не просто экскурсии, а глубокое погружение в языковую среду, что позволяет лучше усвоить материал и скорее присоединиться к настоящим полиглотов.

Источник: «Бизнес-Восток»