Стоимость пасхальной продуктовой корзины в этом году – 248 грн (Инфографика). Новости

Эксперты Экономического дискуссионного клуба посчитали текущую стоимость приготовления пасхи, в частности, и Пасхальной корзины в целом.

Речь идет о пасхе, которая печется в домашних условиях, – изделие весом 0,7 кг. Исходя из актуальных цен, ее стоимость составит около 44 грн.

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То есть, по сравнению с прошлогодней пасхой, стоимость приготовления нынешней пасхи выросла на 7%. Итак, в текущем году темпы подорожания пасхи втрое ниже, чем в 2018 году, когда индекс стоимости ее выпекания составил 21%. Основное влияние на повышение стоимости пасхи за период, прошедший с предыдущего года, произвело подорожание сливочного масла (на 11%, «плюс» 6 грн. на изделии), муки пшеничной (на 19%, «плюс» 2 грн.), молока (на 10%, «плюс» 1 грн.).

Зато стоимость яиц и сахара снизились на 9% –13%, что также способствовало замедлению темпов роста стоимости изделия.

На формирование эконом-корзины, состоящий только из 6 традиционных для освящения в храме компонентов, украинцам в текущем году необходимо будет потратить не менее 248 грн, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Заметно подорожали в нынешней Пасхальной корзине, кроме пасхи, колбаса домашняя (на 13%) и сало (на 7%).

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В общем, с 2016 года стоимость Пасхальной корзины выросла в 1,7 раза.

Для сравнения: за указанный период прожиточный минимум как для трудоспособных, так и нетрудоспособных лиц вырос в 1,4 раза.

Источник: Экономический дискуссионный клуб