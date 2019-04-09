Жители Мариуполя сдали в полицию почти 6,5 тыс. единиц оружия и боеприпасов. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) за минувшую неделю граждане принесли в полицию почти 6,5 тыс. единиц оружия, боеприпасов и взрывоопасных средств. От уголовной ответственности за хранение опасных предметов уже освобождены 7 мариупольцев. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что за первую неделю проведения месячника добровольной сдачи оружия, жители сдали в полицию 36 единиц огнестрельного оружия, 6 250 патронов армейского образца, 25 газовых пистолетов и револьверов, 59 гранат, 14 запалов и 27 специальных средств.

Правоохранители напоминают, что в случае принудительного изъятия оружия, злоумышленники привлекаются к уголовной ответственности по ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» УК Украины. Владельцам запрещенных предметов грозит до 7 лет тюрьмы.

«Добровольно сдать оружие и избежать уголовной ответственности можно обратившись в территориальные отделения полиции по месту жительства, или позвонив в дежурную часть отделения полиции», – говорится в сообщении.