Для детей-сирот было приобретено 1 297 квартир за прошедшие два года, – Андрей Рева. Новости

1 297 квартир за прошедшие два года приобретено для детей-сирот. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время рабочей встречи с главой Представительства Детского Фонда ООН в Украине Лоттой Сильвандер, пишет сегодня, 9 апреля, пресс-служба Кабмина.

«Правительство Владимира Гройсмана стало первым за 28 лет, которое поставило перед собой задачу ликвидировать проблему отсутствия жилья у детей сирот. В течение последних двух лет на выделенные нам средства было приобретено 1 297 квартир для детей-сирот», – заявил министр.

Он указал на то, что в первую очередь жильем обеспечивались дети, которые на тот момент стали выпускниками высших учебных заведений, поскольку те, кто являются меньше по возрасту, воспитываются в патронатных семьях, учатся в учебных заведениях и обеспечены жильем в общежитиях. Но ребенок, который заканчивает обучение и идет во взрослую жизнь, сразу сталкивается с проблемой отсутствия жилья.

«В прошлом году мы полностью закрыли потребность обеспечения жильем этой категории детей, и такая же задача стоит перед нами на этот год. Мы не покупаем квартиры, а предоставляем этим детям деньги, а они, при содействии местных органов власти, покупают себе жилье. В перспективе мы планируем привлечь средства местных бюджетов, что позволило бы обеспечить все другие категории детей-сирот жильем. Эта процедура является более прозрачной, чем те, которые действовали ранее, она является важным шагом на пути преодоления коррупционных проявлений, и мы в дальнейшем будем совершенствовать систему в этом направлении», – пояснил чиновник и акцентировал внимание на процедуре обеспечения жильем, которая стала абсолютно прозрачной и лишенной коррупционных рисков.

Отметим, что среди всех областей Украины Донецкая область стала лучшей по предоставлению жилья детям-сиротам за 2018 год. Об этом заявил заместитель главы Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз на своей странице в Facebook.

Напомним, что на начало прошлого года, в числе находящихся на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, насчитывалось 20 639 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа в возрасте от 16 до 23 лет.