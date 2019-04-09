В шаге от чемпионства: «Донбасс» в одну шайбу обыгрывает «Днепр». Новости

Сегодня, 9 апреля, в Херсоне состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги между «Днепром» и «Донбассом». Первый матч серии остался за херсонцами, однако затем дончане одержали две победы подряд и вышли вперед. Об этом сообщает пресс-служба Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

Традиционно, встречи «Днепра» и «Донбасса» отличаются малой результативностью, большим количеством борьбы и тактических тренерских решений. Не стала исключением и сегодняшняя игра.

Без малого 53 минуты команды искали свои шансы у чужих ворот, вынуждая соперника ошибиться. Открыть счет в матче удалось Виктору Захарову – сыграв с Евгением Никифоровым, капитан дончан кистевым броском «пробил» на мгновение потерявшего концентрацию Олега Петрова. Эта шайба стала четвертой для форварда «Донбасса» в финальной серии плей-офф.

Незадолго до финальной сирены «Днепру» удалось закрепиться вблизи чужих ворот, и Дмитрий Пидгурский выпустил шестого полевого игрока вместо голкипера. Однако забросить Богдану Дьяченко у херсонцев не получилось, зато отметился Виталий Лялька – нападающий «Донбасса» доехал до чужой синей линии, и установил счет 0:2.

За 11 секунд до конца третьего периода Илья Декало подставил клюшку под бросок Кирилла Бондаренко, и отправил шайбу за спину Богдана Дьяченко. Однако времени сравнять счет у «щук» уже не оставалось – победа 2:1 позволила «Донбассу» сделать счет в серии 3:1 в свою пользу.

Пятый матч финальной серии плей-офф чемпионата состоится в Дружковка 12 апреля.

«Днепр» – «Донбасс» 1:2 (0:0; 0:0; 1:2).

Шайбы: 0:1 Захаров (Никифоров, Разумов – больш.), 41:33. 0:2 Лялька (Коренчук, Романенко – пустые ворота), 58:37. 1:2 Декало (Янишевский, Бондаренко – шестой полевой), 59:49.

Днепр: Петров; Белоусов (А) – Шулешов, Афанасьев – Пугачев, Матвиенко – Декало, Зык – Матусевич; Черемнов – Ромащенко (А) – Жвачкин (К), Бондаренко – Дунаев – Янишевский, Коваленко – Сирченко – Макарицкий, Целогородцев – Брага – Тимченко.

Донбасс: Дьяченко; Сильницкий – Романенко, Гончаров – Игнатенко, Жовнир – Григорьев, Александров; Лялька (А) – Мазур – Коренчук (А), Разумов –Захаров (К) – Никифоров, Кирющенков – Карпенко – Костиков, Мостовой – Воронин – Денискин.