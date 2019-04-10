На Луганщине организатор «референдума ЛНР» в Счастье получил 7 лет тюрьмы. Новости

В Луганской области организатора «референдума» в поддержку «ЛНР» на территории Счастья (Новоайдарский р-н) суд заочно приговорил к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как выяснилось в ходе расследования, весной 2014 года мужчина принимал активное участие в организации проведения митинга на центральной площади города, на котором агитировал местных жителей к участию в незаконном «референдуме» в поддержку «акта о государственной самостоятельности ЛНР».

При подготовке к псевдореферендуму мужчина, выполняя поручение «председателя территориальной избирательной комиссии», занимался организационными вопросами, а именно: обустройством кабинок на «участках», доставкой урн для голосования, привлечением людей к работе «участковых комиссий».

«Под руководством и при содействии обвиняемого так называемый "референдум" проходил в Счастье на двух "избирательных участках", которые размещались в помещении учебных заведений», – сказано в сообщении.

После голосования мужчина участвовал в сверке протоколов, подсчете «бюллетеней», а также в составлении «конечного протокола» голосования.

В прокуратуре уточнили, что поскольку злоумышленник пока продолжает скрываться от органов следствия и суда на неподконтрольной украинским властям территории (НКТ) Луганской области, в отношении него была проведена процедура специального досудебного расследования.

По результатам специального судебного производства, Новоайдарский районный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц), и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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