Памятники ценой в квартиру: Житель Донецка показал, что осталось от элитного кладбища (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке на Новоигнатьевском (Иверском) кладбище, примыкающем к разрушенному аэропорту, есть свежие захоронения. Об этом в соцсети рассказал дончанин Игорь Полтавец.

Он посетил кладбище в воскресенье, 7 апреля. В результате активных боевых действий кладбище практически полностью разрушено.

Первопричина таких разрушений в том, что рядом с ним были установлены орудия «ДНР», обстреливавшие аэропорт. А Свято-Иверский женский монастырь, находящийся тут же, был базой дислокации основных подразделений незаконных вооруженных формирований. Соответственно, шла «ответка».

«Вот здесь как раз на углу стояла большая крупнокалиберная пушка. Здесь, прямо на повороте. Вдали – останки метеовышки аэропорта. И вот здесь стояла пушка и стреляла она прямо по этой вышке и по самому аэропорту», – демонстрирует Полтавец.

Рядом с этим местом до сих пор в асфальте торчат мины, земля усыпана осколками снарядов, гильзами. «Везде огромнейшие воронки, уже поросли травой… Посмотрите, как выглядят здесь деревья – сухостой. Это означает, что все они были перебиты осколками и просто засохли. Всё мертвое», – дополняет он.

«Кладбище сейчас вообще не узнать. Раньше это кладбище считалось элитным. Здесь некоторые памятники были ценой как однокомнатная квартира в центре города. У входа стоит разбитая "будка". Во время активных боевых действий эта точка у военных называлась "Монастырь". Именно с этой точки в 2014 году начались активные боевые действия в Донецке», – поясняет дончанин.

У входа висит объявление, сообщающее, что посещение кладбища запрещено, т.к. на территории обнаружены взрывоопасные предметы – мины, растяжки, неразорвавшиеся снаряды.

Кладбище примыкает к храму, рядом с которым находился женский монастырь. «На территории также места от взрывов снарядов. Могилы практически все разрушены», – говорит Полтавец, добавляя, что здесь есть и свежие захоронения.

На территории действительно встречаются остатки снарядов, в частности, дончанин обнаружил хвостовик от мины. «И таких "сюрпризов" здесь очень много. Здесь такое количество металла летала, что просто присаживаешься, и у тебя под ногами осколки. Всё в них, они просто везде. И так вся земля здесь усеяна», – комментирует он.

В полуразрушенном храме по воскресеньям проводятся службы.

Как сообщалось ранее, Свято-Иверский женский монастырь в 2014 году стал огневой позицией незаконных вооруженных формирований для обстрела ВСУ в аэропорту – в том числе и поэтому здесь столь многочисленные разрушения от «ответки». О подробностях захвата монастыря и ведении из него военных действий рассказал член незаконного вооруженного формирования «ДНР» Святослав Голиков. Как из монастыря НВФ обстреливали аэропорт также демонстрировалось в сюжетах российских военкоров.

В храме с 2016 года возобновились церковные службы. Монахини же с 2014 года живут в ином монастыре, который находится далеко от линии соприкосновения. Сюда же приходят только по воскресеньям – сейчас сестры заново разбивают розарий и высаживают яблоневый сад.

Также здесь находится печально известное Новоигнатьевское («Иверское») кладбище, которое по возрасту является одним из самых молодых погостов Донецка (было основано в 2003 году). Несмотря на официальный запрет посещения погоста, предупреждения о минах, растяжках, неразорвавшихся снарядах, единичные жители продолжают посещать могилы родных и близких.

Битва за Донецкий аэропорт продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014-го по 21 января 2015 года. Объект обороняли военнослужащие целого ряда частей Вооруженных сил Украины и бойцы добровольческих подразделений. В ДАПе, по разным данным, погибло от 200 до 500 украинских солдат и до 800 членов незаконных вооруженных формирований.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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