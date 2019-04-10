В «ДНР» рассказали, кто чаще всего усыновляет детей. Новости

В «ДНР» с конца 2015 года действует процедура усыновления, за этот период 263 ребенка обрели новую семью, из них 7 детей – в течение января-февраля текущего года. Об этом в интервью местной газете рассказала «директор службы по делам семьи и детей ДНР» Светлана Майборода.

Она отметила, что в течение последних 4-х лет лучшие показатели по количеству усыновлений у Калининского района Донецка. «В соответствии с семейным законодательством Донецкой народной республики усыновление ребенка осуществляется по месту его проживания. На территории Калининского района расположен республиканский специализированный дом ребенка Донецка, воспитанниками которого являются дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения в возрасте до 4 лет. А так как большинство потенциальных усыновителей традиционно желает усыновления ребенка до 3 лет, результат очевиден», – пояснила Майборода.

По ее словам, начиная с 2016 года в «ДНР» сохраняется тенденция к усыновлению семейных групп детей из братьев и сестер. «По итогам минувшего года усыновлено 7 семейных групп из 2-х детей и одна из 3-х детей. Всего в республике уже усыновили 25 семейных групп детей», – уточнила «директор службы».

На сегодняшний день среди кандидатов в усыновители около 2/3 составляют жители в возрасте от 30 до 45 лет.

Как сообщалось ранее, в «Л-ДНР» усыновителями могут стать только лица, проживающие в «республиках». Первый факт усыновления в «ДНР» зафиксирован 19 июля 2015 года. В «ДНР» усыновители получают единоразовую материальную помощь в размере 20 640 руб. (около 8 800 грн по местному курсу валют), которая выплачивается на каждого усыновленного ребенка. Эта сумма аналогична пособию при рождении ребенка.

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