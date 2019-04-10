Вкусно и остренько: В Донецке рассказали, где продается самая лучшая шаурма (Фото). Новости

Жительница неподконтрольного украинским властям Донецка Ирина побывала в нескольких торговых точках, продающих шаурму. В каждой точке дончанка приобрела шаурму и попробовала ее. О результатах Ирина сообщила в соцсети.

Первая точка – ул. Текстильщиков, остановка трамвая по маршруту №8. На остановке на входе в рынок продается шаурма, ее стоимость составляет 100 руб. (41 грн по местному курсу на 10.04.2019). По словам Ирины, в состав купленного блюда входят кетчуп, майонез, капуста, курица.

«Очень-очень вкусно…», – поделилась впечатлениями девушка.

Далее она приехала в район пересечения Ленинского проспекта с улицей Профессоров Богославских (район ОЦКБ), где в киоске приобрела шаурму.

Дончанка отметила, что по размеру эта шаурма больше предыдущей.

«Шаурма с ОЦКБ стоит 110 руб. (45,5 грн – ред.) Здесь намного меньше мяса, не такой жирный майонезный соус. После той она не такая мясная. Хотя я всю жизнь считала, что шаурма на ОЦКБ – самая вкусная», – сообщила жительница Донецка.

В состав блюда входят, по ее словам, майонез, аджика, капуста, курица.

После этого дончанка отправилась в район автовокзала «Южный», где по ул. Красноармейской также приобрела шаурму. По словам Ирины, она визуально – самая тоненькая и самая маленькая из всех, ее стоимость составляет 90 руб. (37 грн), а в состав входят аджика, чесночный соус, мясо, капуста, помидор.

«Вкусненько. Остренько из-за соуса», – прокомментировала дончанка и добавила, что мясо было плохо прожарено.

Жительница Донецка попробовала шаурму и в переходе в районе пл. Ленина, на пересечении ул. Артема и пр. Гурова. В этом месте в киоске блюдо стоило 110 руб. (45,5 грн), но из-за того, что у продавщицы не было сдачи, пришлось добавить сыр – и цена выросла до 120 руб. (49,6 грн).

«Самая плотная и самая острая из всех», – прокомментировала девушка.

При этом она отметила, что ни на ОЦКБ, ни на ул. Текстильщиков она не видела, как готовят. А в районе автовокзала «Южный» и в переходе в районе пл. Ленина – все желающие могут видеть, как готовят.