Покормить животных и купить мясо: Как работает зоопарк в «ДНР» (Фото). Новости

Большинство животных в зоопарке «ДНР», расположенном в селе Придорожной (Старобешевскй р-н), содержатся в тесных клетках. Об этом рассказали посетители заведения.

Стоимость билетов в зоопарк сохраняется на протяжении нескольких лет – 100 руб. (41 грн) для взрослых, 50 руб. – для детей.

Со своим кормом посещать зоопарк нельзя, его необходимо приобретать при входе:

яблоки, зерносмесь, рыба – по 50 руб. пакет (21 грн по местному курсу валют);

капуста, соломка, бублики, печенье, сухарики – 30 руб. пакет (12 грн);

хлеб – 10 руб. пакет (4 грн).

«Яблоки едят медведи и копытные животные, рыба – пеликан, фламинго, мучное – обезьяны. Хлеб, зерносмесь – для птиц. Можно купить набор, куда входят все эти корма – 250 руб. (103 грн) целый пакет», – поясняет продавец.

Примечательно объявление по продаже в зоопарке мяса:

мясо кроля – 250 руб. / кг (103 грн);

мясо баранины – 200 руб. / кг (83 грн);

утка – 200 руб. / кг (83 грн);

индоутка – 250 руб. / кг (103 грн);

мясо бройлера – 150 руб. /кг (62 грн);

яйцо куриное домашнее – 70 руб. / десяток (29 грн);

яйцо перепелиное – 25 руб. / шт. (10 грн).

Осмотр начинается с обычного дома, 5 комнат которого буквально забиты небольшими клетками с птицами, кроликами, шиншиллами, аквариумами с рыбами, черепахами, пауками, змеями и пр. Здесь же установлены две клетки с обезьянами. В одном из вольеров находится нильский крокодил. Системы кондиционирования нет, поэтому посетители отмечают резкий запах в помещениях.

В уличных вольерах пространства для птиц значительно больше. Однако клетки явно тесны для хищников. Единственное развлечение для медведей – бродить кругом вдоль стен клетки. Львам повезло, они содержится в недавно построенном просторном вольере.

Зоопарк вплотную соседствует с частными домами, которые начинаются сразу за полуразваленным забором заведения.

«Чтобы обойти весь зоопарк, нужно где-то 2,5 часа. Очень жалко животных, особенно медведей. В конце мы видели, как один медведь бился о стену даже до крови, изо рта у него шла пена. Природа – есть природа, а клетка – это всегда плохо», – отмечает дончанка.

Как сообщалось ранее, данный зоопарк занимает около 2 га и является в «ДНР» вторым по площади после Докучаевского. Здесь обитает свыше 20 тысяч зверей, птиц, пресмыкающихся, насекомых и рыб. Только голубей – порядка 10 тысяч. В штате зоопарка – 16 сотрудников.

В 2017 года зоопарк приобрел полуторамесячного львенка по кличке Леонардо и 2-месячную львицу, тогда же здесь появился и 3-месячный тигренок.

Зоопарк в Придорожном был создан более 20 лет назад, тогда в нем обитало менее 200 животных и птиц.

Нынешние посетители неоднократно акцентировали на ненадлежащих условиях содержания животных: клетки у птиц – и то больше, чем у хищников, «на волков без слез не взглянешь, живут в клетках 2x2, лисицам не лучше», «у хищников очень маленькие клетки», «на медведей жалко смотреть».

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