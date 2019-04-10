Вообще, тут здорово: Жители Краматорска оценили центральную площадь города (Фото). Новости

В Краматорске реконструкцию центральной площади Мира завершили к октябрю 2018 года. Работы обошлись в более 100 млн грн.

Изюминкой площади стал один из самых больших пешеходных фонтанов в Украине с красочной подсветкой в вечернее время. Примечательно, что фонтан соорудили на месте, где ранее стоял памятник Ленину. Рядом расположен второй, малый фонтан, который был здесь и до реконструкции. Правда, фонтаны консервировали на зимний период, но вскоре они снова будут радовать горожан.

Сегодня это излюбленное место отдыха горожан. Жители Краматорска поделились с «Донецкими новостями» своими впечатлениями об обновленном центре города.

Анна, 29 лет: «Наш город расцветает, и реконструкция площади – хороший шаг. Я считаю, что эти деньги потратили не зря. В нашей семье двое детей, приятно всей семьей прогуляться по красивой площади, провести вместе время. Хорошо, что Краматорск стал меняться к лучшему. Недовольных не понимаю, для меня уже счастье, что хоть что-то сделали для людей».

Сергей, 46 лет: «У меня, конечно, есть вопросы по поводу соответствия затраченных ресурсов результату, но идеально никто никогда ничего не сделает. В итоге все получилось лучше, чем я себе представлял. В любом случае, площадь после реконструкции, естественно, стала гораздо лучше, чем была, и это уже повод порадоваться».

Ирина, 17 лет: «Катаемся с друзьями на скейтах и роликах. Конечно, площадь нравится, так красиво все сделали. Вообще, тут здорово. Просто пройтись, вечером у фонтана с гитарой посидеть».

Павел, 35 лет: «Краматорск меняется, и это большой плюс. Конечно, еще остались "привычки 90-х", когда журналиста могут избить за то, что он снимает, как кладут в парке асфальт во время снега с дождем – история, конечно, другая, но очень показательная (речь идет об избиении краматорского журналиста Андрея Романенко, – ред.). Но несмотря на все проблемы, город все-таки меняется. Конечно, хотелось бы больше и лучше, но исходим из того, что есть».

Евгения, 50 лет: «Хорошо сделали, мне кажется. Я всегда смотрю на эффект от каких-то действий. В случае с реконструкцией нашей площади – вижу молодежь, которая проводит здесь время, фотографируется, в социальных сетях уже узнают наш город благодаря нашей площади. Это движение вперед. Есть же разница – или прыгаешь по раскрошенной плитке, или сидишь на лавочке, смотришь, как дети голубей кормят, на велосипедах катаются».

Фото Виталия Дидевича

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