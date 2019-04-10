В Мариуполе зацвела магнолия (Фото). Новости

В Мариуполе в Театральном сквере расцвела магнолия. Необычное для приморского города деревце было посажено возле драмтеатра во время реконструкции сквера в минувшем году.

Цветущее растение приковывает к себе внимание: жители фотографируют как магнолию, так и себя на ее фоне.

Впрочем, до недавнего времени цветущей магнолией можно было полюбоваться и возле одного из офисных зданий на Приморском бульваре. Каждую весну там расцветали три таких дерева. Однако, как рассказал корреспонденту « Донецких новостей » мариуполец Анатолий, проживающий неподалеку от Приморского бульвара, в прошлом году магнолия не зацвела. «Не появились цветы ни на одном из трех деревьев. Зима 2017-2018 была холодная, и деревца, наверное, померзли. Мы, окрестные жители, очень грустили из-за этого. Тем радостнее видеть, что теперь здесь, возле театра, цветет точно такое же деревце. Даже на сердце теплее стало», – поделился мужчина.

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