На оформление до 10 минут: В Северодонецке – очереди желающих изменить место голосования (Фото). Новости

С 8 утра 9 апреля в Северодонецке (Луганская обл.) в отделе ведения Государственного реестра избирателей была большая очередь. Люди хотят получить справку об изменении места голосования во втором туре выборов президента Украины.

В очереди – переселенцы и другие заявители, которые хотят изменить место голосования. Стоять в очереди приходится по несколько часов.

Управляющий делами исполкома Северодонецкого горсовета Юрий Журба сообщил, что оформлением занимаются только 5 человек. «Только эти люди имеют право доступа к соответствующей программе, которая напрямую связана с Центральной избирательной комиссией», – рассказал он.

По словам Журбы, на оформление справки сотрудник отдела тратит до 10 минут. При этом 8 апреля, по данным ЦИК, Северодонецк выдал самое большое количество справок по Украине.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.

Избиратели, которые изменили место голосования, находятся в конце списка избирателей. То есть, ищите себя не по адресу проживания. Больше об этом читайте здесь.

Напомним, что чрезмерная нагрузка на отделы ведения ГРИ приводит к определенным особенностям подачи заявления о временном изменении места голосования для участия во втором туре выборов президента Украины в такой короткий срок. О том, как меньше волноваться и ускорить процесс, читайте здесь.

Ранее сообщалось, что в отделы ведения Госреестра избирателей в Киеве 8 апреля с самого утра собираются большие очереди.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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