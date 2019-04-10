В «ДНР» заявляют, что разыскали двоих виновников ДТП с пострадавшими. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате двух ДТП пострадали 19-летний парень и 8-летний ребенок. Водители – виновники ДТП в обоих случаях скрылись с места происшествия, однако были разысканы. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

На автодороге «Енакиево – Шахтерск – Амвросиевка» водитель авто совершил наезд на 19-летнего пешехода, переходившего проезжую часть. В результате ДТП юноша получил травмы, виновник ДТП с места происшествия скрылся. Находившиеся на остановке люди запомнили цвет легкового автомобиля и несколько цифр номерного знака, о чем сообщили в «ГАИ». Сотрудники «ГАИ», как уверяют в «республике», в тот же день установили автомобиль «Renault logan» и водителя – 55-летнего местного жителя.

В Донецке после ДТП потребовалась медпомощь 8-летнему ребенку. «Правоохранители» установили, что ДТП было совершено в Ворошиловском районе Донецка в районе остановки общественного транспорта «Динамо» по пр. Дзержинского. Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода и с места происшествия скрылся.

При опросе очевидцев сотрудники «ГАИ» установили марку и комбинацию цифр номерного знака авто. «По имеющимся базам данных зарегистрированных транспортных средств был установлен автомобиль "Peugeot 207", которым управляла 20-летняя дончанка», – уверяют в «ДНР».

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