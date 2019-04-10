В 50 метрах от спортплощадки: В «ЛНР» возле школы нашли гранату . Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области, возле школы в Золотом-5 была найдена граната для РПГ-7. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«За истекшие сутки в республике произошло 1 чрезвычайное происшествие: директором "Золотовской общеобразовательной средней школы №4" в 50 метрах от спортивной площадки был обнаружен подозрительный предмет. В 12:45 предмет идентифицирован как не разорвавшаяся кумулятивная граната для РПГ-7 и изъят сотрудниками МВД», – говорится в сообщении.