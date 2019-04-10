В штабе ООС показали учения сил противовоздушной обороны (Видео). Новости

В Объединенных силах создана и ежедневно находится на боевом дежурстве система противовоздушной обороны. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Система противовоздушной обороны Объединенных сил имеет построение в несколько уровней. Методологией является взаимосогласованность действий по важности цели, по дальности, по высоте и по направлениям действий.

Свое место в общей системе отведено и подразделениям, имеющим на вооружении зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10». Ежедневно продолжаются тренировки, пребывание в засадах и выполнение задач в составе дежурных сил. В штабе отмечают, что высокая натренированность расчета является залогом высокой точности поражения воздушных целей.

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